Festkonzert zur Verleihung der "Hans Lenz Medaille" Mit bayerischen Preisträgern aus dem 9. Deutschen Orchesterwettbewerb und dem 9. Deutschen Chorwettbewerb Vier bayerische Spitzenensembles waren am 11. November 2016 im Studio I des Münchner Funkhauses zusammengekommen, um wieder einmal den Facettenreichtum und das hohe Niveau der Laienmusikszene Bayerns ohrenfällig werden zu lassen. Und es ist genau diese Vielfalt zwischen Dreigesang und Jazzchor, zwischen Alphornduo und Sinfonischem Blasorchester, deretwegen man von außen so neugierig und manchmal auch neidisch auf Bayern blickt. Vor allem ist es aber eine Vielfalt, die sich auch in den Aktivitäten und im Programm des Bayerischen Rundfunks widerspiegelt. Beides zusammen nahm die Bundesvereinigung Deutscher Orchesterverbände zum Anlass, 2016 die "Hans-Lenz-Medaille" an den Bayerischen Rundfunk zu vergeben: "Anlässlich ihres 50-jährigen Jubiläums im Jahre 2006 stiftete die Bundesvereinigung Deutscher Orchesterverbände (BDO) die Hans-Lenz-Medaille, die alljährlich an eine Persönlichkeit oder Institution verliehen wird, die sich in besonderer Weise um die breite Verankerung der Musik in der Gesellschaft, die Anerkennung der Bedeutung des Amateurmusizierens und insbesondere für die kulturelle Jugendbildung, verdient gemacht hat." Musikalisch illustriert wurde das breite Spektrum des Laienmusizierens an diesem Abend durch das Jugendblasorchester Marktoberdorf, das Jugendkammerorchester "Violinissimo", das Zupforchester Roggenstein und durch den Jazzchor Miesbach. Stephan Ametsbichler beleuchtet die beiden Seiten der "Hans-Lenz-Medaille" und lässt einzelne Höhepunkte aus dem Festkonzert noch einmal aufleben.