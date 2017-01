Bayern 4 12:05 bis 14:00 Sonstiges Mittagsmusik extra Deutsche Schellackschlager: So wird's nie wieder sein / Josef Strauß hat's überstanden / Mimi Blais hat den Blues Merken Deutsche Schellackschlager: So wird's nie wieder sein / Josef Strauß hat's überstanden / Mimi Blais hat den Blues In Google-Kalender eintragen Moderation: Xaver Frühbeis