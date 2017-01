Bayern 4 08:05 bis 09:00 Sonstiges Die Bach-Kantate Mit Bach durch das Kirchenjahr Merken <bk>"Ehre sei dir, Gott, gesungen", Kantate am Sonntag nach Neujahr BWV 248; "Herr, wenn die stolzen Feinde schnauben", Kantate am Fest der Erscheinung Christi BWV 248 (Rachel Harnisch, Sopran; Anke Vondung, Mezzosopran; Maximilian Schmitt, Tenor; Max Hanft, Orgel; Chor des Bayerischen Rundfunks; Akademie für Alte Musik Berlin, Leitung: Peter Dijkstra); "Allein Gott in der Höh' sei Ehr" BWV 664 (Bernard Foccroulle, Orgel)<ek>. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Die Bach-Kantate