DR Kultur 22:00 bis 22:30 Sonstiges Einstand Studienort: Welt. Traditionelle Instrumente an der Musikakademie Krakow Merken Wenn Studenten sich für das Studium bei Dr. Maria Pomianowska in Krakow entscheiden, dann heißt das vor allem, mit ihr auf Reisen zu gehen. Die Dozentin und Cellistin, die celloähnliche Instrumente wie die indische Sarangi, die bulgarische Gadulka oder die chinesische Er-Hu sowie polnische traditionelle Instrumente lehrt, ist international eine sehr gefragte Künstlerin. Aus der Not hat sie eine Tugend gemacht. Ihre Studenten unterrichtet sie auf den gemeinsamen Konzertreisen direkt vor Ort. Mehr Praxisnähe geht kaum. Ein ungewöhnliches Studienmodell. In Google-Kalender eintragen