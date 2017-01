DR Kultur 14:07 bis 15:00 Sonstiges Kompressor Das Kulturmagazin Hotelzimmer-Betrachtungen: "Momente totaler Gegenwart". Gespräch mit David Wagner / Kulturnachrichten / Smartphone: Wenn eine Handyrechnung von 15.000 Euro kommt / Das Lesen der anderen: WASD / Im Keller III : Digitale Archivierung in der Bibliothek Merken Hotelzimmer-Betrachtungen: "Momente totaler Gegenwart". Gespräch mit David Wagner / Kulturnachrichten / Smartphone: Wenn eine Handyrechnung von 15.000 Euro kommt / Das Lesen der anderen: WASD / Im Keller III : Digitale Archivierung in der Bibliothek In Google-Kalender eintragen