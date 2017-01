Deutschlandfunk 01:05 bis 05:00 Sonstiges Deutschlandfunk Radionacht Zu Gast: Die Sängerin und Songwriterin Jessica Gall / Vorgestellt: Liederbestenliste Januar / Global Sound: Neue internationale Singer / Songwriter-Alben / Original im Ohr: Ungewöhnliche Coverversionen / On Tour: Konzert-Highlights im Januar Merken Mit ihrer tiefen Stimme entfacht Jessica Gall ein kleines Feuerwerk der Emotionen. Ihr neues Album "Picture Perfect" überrascht durch dynamische Vielfalt und klangliche Weite. Die Songs der Berlinerin bewegen sich zwischen Jazz und Singer/Songwriterkunst. An den Kompositionen war wieder ihr Ehemann, der Filmmusikkomponisten und Produzenten Robert Matt, beteiligt. In Google-Kalender eintragen Moderation: Anna Bianca Krause