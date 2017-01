ORF 2 01:25 bis 02:55 Krimi Inspektor Jury spielt Katz und Maus D 2016 Nach einer Vorlage von Martha Grimes Untertitel 16:9 Dolby Digital 20 40 60 80 100 Merken Eine Serie bizarrer Todesfälle hält ein englisches Dorf in Atem. Für den besten Mann vom Scotland Yard steht bald unumwunden fest: Hier ist ein Killer am Werk! Allein, was fehlt, sind handfeste Beweise. Oder spielen Jury alias Fritz Karl gar nur die Hormone einen Streich? Der rastlose Ermittler zerfließt geradezu vor Bewunderung für eine clevere, ortsansässige Sekretärin. Formidable, brandneue Verfilmung eines Krimi-Bestsellers von Martha Grimes. Ein Besuch im malerischen Jägerdorf Ashdown Dean wird Lady Agatha Ardry zum Verhängnis. In einer Telefonzelle stolpert sie über eine Leiche. Zwar scheint der Todesfall natürlich begründet zu sein. Anders als Agathas Neffe Melrose Plant wittert der zu Hilfe gerufene Inspektor vom Scotland Yard, Richard Jury, jedoch Mord. Zudem kann er so die Nähe der hübschen Gillian genießen, die offenbar eine Schlüsselrolle in dem Fall spielt. Jury wie Plant sind von dieser ungemein sinnlichen Frau aufs Höchste fasziniert. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Fritz Karl (Inspektor Richard Jury) Götz Schubert (Melrose Plant) Katharina Thalbach (Agatha Ardry) Arndt Schwering-Sohnrey (Alfred Wiggins) Marlene Morreis (Gillian) Robyn Wright (Carrie) Lochlann O'Mearáin (Dr. Fleming) Originaltitel: Inspektor Jury spielt Katz und Maus Regie: Andi Niessner Drehbuch: Günter Knarr Kamera: Duli Diemannsberger Musik: Marcel Barsotti