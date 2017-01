ORF 2 13:45 bis 15:25 Komödie Saison in Salzburg A 1961 Untertitel 20 40 60 80 100 Merken Die drei arbeitslosen Schauspieler Heinz, Toni und Hans machen sich auf den Weg nach Salzburg. Im Gasthof "Blauer Enzian" spielen sie ihre Rollen als Kellner, Portier und Liftboy so überzeugend, dass sie sogar eine Daueranstellung erhalten. Außerdem scheint auch jeder von ihnen ein geeignetes Mädchen gefunden zu haben. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Peter Alexander (Heinz Doll) Gunther Philipp (Toni Mack) Waltraut Haas (Theres Stolzinger) Ingeborg Schöner (Annemarie Stolzinger) Gunnar Möller (Dr. Erich Elz) Loni Heuser (Heid Pritwitz) Richard Romanowsky (Professor Spindler) Originaltitel: Saison in Salzburg Regie: Franz Josef Gottlieb Drehbuch: Ernst Marischka Kamera: Elio Carniel Musik: Fred Raymond Altersempfehlung: ab 6