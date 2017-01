puls 4 02:00 bis 03:40 SciFi-Film The Purge: Anarchy USA, F 2014 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Amerika anno 2023. Seit sechs Jahren finden schon die knapp zwölfstündigen Säuberungen statt, in denen eine Nacht lang Mord und Gewalttaten ungesühnt bleiben. Ausgerechnet zwei Stunden vor Beginn der Anarchie bleibt das Auto des zerstrittenen Pärchens Liz und Shane liegen - nicht zufällig, denn eine maskierte Bande hat sie als Opfer erkoren. Auf ihrer Flucht verstecken sie sich im Wagen von Leo, der eigentlich mit mörderischen Absichten loszog. Nun muss er das Paar sowie die vor Nachbarn und einer ganzen Armee gejagte Eva und ihre Tochter Cali schützen. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Frank Grillo (Sergeant) Carmen Ejogo (Eva Sanchez) Zach Gilford (Shane) Kiele Sanchez (Liz) Zoë Soul (Cali) Justina Machado (Tanya) John Beasley (Papa Rico) Originaltitel: The Purge: Anarchy Regie: James DeMonaco Drehbuch: James DeMonaco Kamera: Jacques Jouffret Musik: Nathan Whitehead Altersempfehlung: ab 16