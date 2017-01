puls 4 20:15 bis 22:05 Komödie Bad Neighbors USA 2014 2017-01-07 18:10 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Kelly und Mac Radner haben all ihr Erspartes zusammengeworfen, um mit ihrer sechs Monate alten Tochter in ihr Vorstadthaus einziehen zu können. Ihre Freude erhält einen Dämpfer, als im Nebenhaus eine Studentenverbindung einzieht. Die Collegestudenten um den charismatischen Teddy Sanders feiern wie befürchtet jede Nacht bis in die Puppen. Schlichtungsversuche scheitern, also fassen Kelly und Mac den Beschluss, die Brüderschaft zu sabotieren, beschwören damit aber einen Krieg herauf, bei dem sie die schlechteren Karten haben. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Seth Rogen (Mac Radner) Rose Byrne (Kelly Radner) Elise Vargas (Stella) Brian Huskey (Bill Wazowkowski) Ike Barinholtz (Jimmy) Carla Gallo (Paula) Zac Efron (Teddy Sanders) Originaltitel: Neighbors Regie: Nicholas Stoller Drehbuch: Andrew J. Cohen, Brendan O'Brien Musik: Michael Andrews Altersempfehlung: ab 12