puls 4 13:10 bis 15:30 Abenteuerfilm Life of Pi - Schiffbruch mit Tiger USA, TWN, GB 2012 Nach dem Buch von Yann Martel 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Der nach einem Schwimmbad benannte Piscine Militor Patel, kurz Pi, wächst in Pondicherry, Indien, auf und muss - gerade als er sich verliebt hat - mit seiner Familie und ihrem Zoo, nach Montreal, Kanada, auswandern. Das Schiff sinkt auf der Passage nach einem schweren Sturm. Seine Eltern und sein Bruder ertrinken. Nur Pi kann sich in ein Rettungsboot retten. Doch er ist nicht allein. Richard Parker, der Tiger des Zoos, hat sich dort ebenfalls verkrochen. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Suraj Sharma (Pi Patel) Irrfan Khan (Adult Pi Patel) Ayush Tandon (Pi Patel) Gautam Belur (Pi Patel) Adil Hussain (Santosh Patel) Tabu (Gita Patel) Ayaan Khan (Ravi Patel) Originaltitel: Life of Pi Regie: Ang Lee Drehbuch: David Magee Musik: Mychael Danna Altersempfehlung: ab 12