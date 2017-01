puls 4 07:40 bis 09:20 Komödie Der Ja-Sager USA, AUS 2008 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Totalverweigerer Carl Allen (Jim Carrey) steht in einer Sackgasse: Weil er beruflich wie privat alles ablehnt, was das Leben zu bieten hat, steckt er in einer existenziellen Krise. Da polt ihn ein Selbsthilfeprogramm um, das auf genau einem Prinzip beruht - zu allem und jedem "ja" zu sagen. Kaum folgt Carl dem Rat, aktiviert er erstaunliche Ressourcen. Er wird befördert und verliebt sich. Aber der "Ja-Sager" merkt: Die neuen Möglichkeiten bieten nicht nur Vorteile.

Gummigesicht Jim Carry, zuletzt im düsteren "Nummer 23" zu sehen, besinnt sich wieder auf seine Slapstick-Stärken und zieht alle Register eines Comedy-Kings. Wie einst als "Dummschwätzer", der nicht lügen konnte, stellt er sein Leben mit einer turbo-anarchischen Show auf den Kopf. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Jim Carrey (Carl Allen) Zooey Deschanel (Renee Allison) Bradley Cooper (Peter) John Michael Higgins (Nick) Rhys Darby (Norman) Danny Masterson (Rooney) Fionnula Flanagan (Tillie) Originaltitel: Yes Man Regie: Peyton Reed Drehbuch: Andrew Mogel, Nicholas Stoller, Jarrad Paul Kamera: Robert D. Yeoman Musik: Mark Everett, Lyle Workman Altersempfehlung: ab 6