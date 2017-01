puls 4 06:15 bis 07:40 Familienfilm Mr. Poppers Pinguine USA 2011 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken In der Geschäftswelt ist Mr. Popper ein ausgefuchster Macher, der jedes Problem lösen kann. Privat aber ist Popper ein ausgedehntes Notstandsgebiet, hat seine Frau vernachlässigt und in die Hände eines Anderen getrieben und seine Kids mehr als einmal enttäuscht. Sechs Pinguine aber, ein Geschenk seines verstorbenen Vaters, stellen sein Leben und auch sein Luxusappartment auf den Kopf, zeigen ihm mit unerschütterlicher Treue und ausgeprägtem Familiensinn, worauf es auch jenseits der Antarktis wirklich ankommt. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Jim Carrey (Mr. Popper) Carla Gugino (Amanda) Angela Lansbury (Mrs. Van Gundy) Ophelia Lovibond (Pippi) Madeline Carroll (Janie) Clark Gregg (Nat Jones) Jeffrey Tambor (Mr. Gremmins) Originaltitel: Mr. Popper's Penguins Regie: Mark Waters Drehbuch: Sean Anders, John Morris, Jared Stern, Richard Atwater, Florence Atwater Musik: Rolfe Kent Altersempfehlung: ab no ag