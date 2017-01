n-tv 03:50 bis 04:35 Dokumentation Wilde Tierwelt - Überraschungsangriffe USA 16:9 HDTV Live TV Merken Wenn sich scheinbar zahme Tiere in wilde Bestien verwandeln, wird es ernst. Unscheinbar lauern sie im Hinterhalt und schlagen dann blitzschnell zu. Vielleicht ist man nur am falschen Ort zur falschen Zeit, doch sobald sich die Tiere bedroht fühlen, sind ihre Kampf- und Killerinstinkte geweckt. Diese Begegnungen mit dem wilden Tierreich können böse ausgehen und zeigen, wie unberechenbar wilde Tiere wirklich sind. Die n-tv Dokumentation zeigt die spektakulärsten Tierangriffe. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Animal Science

