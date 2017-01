ORF 2 23:55 bis 01:25 Drama Liebe ist nur ein Wort D 2010 Stereo Untertitel 16:9 20 40 60 80 100 Merken Umgeben von einer korrupten, gefühllosen Welt sucht ein junger Mann nach dem richtigen Rezept für das Glück. Eine Spurensuche - frei nach dem gleichnamigen Beststeller des in Wien geborenen Autors Johannes Mario Simmel. Aufgewachsen im Ambiente eines gehobenen Lebensstils hat Industriellensohn Oliver Mansfeld wenig Ahnung vom täglichen Kampf ums nackte Überleben. Eines aber weiß er gewiss: Er will nie so werden wie sein Vater, dessen Skrupellosigkeit ihn anwidert. Als er die ältere Verena kennenlernt, findet Oliver in dieser Liebe einen Anker und schlittert zugleich in eine gefährliche Dreiecksbeziehung. Denn Verena ist verheiratet und ihr Mann auf Dauer außer Stande, diese Affäre widerstandslos hinzunehmen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Vinzenz Kiefer (Oliver Mansfeld) Nadeshda Brennicke (Verena Lord) Miroslav Nemec (Manfred Lord) Jürgen Schornagel (Walter Mansfeld) Sebastian Kroehnert (Hans Dietrich) Sinta Weisz (Geraldine) Stephan Luca (Luca) Originaltitel: Liebe ist nur ein Wort Regie: Carlo Rola Drehbuch: Christoph Silber Kamera: Frank Küpper Musik: Christian Brandauer