ORF 2 09:30 bis 10:05 Magazin Hinter den Kulissen des Neujahrskonzerts A 2017 Stereo 16:9 Merken Der Blick hinter die Kulissen des Neujahrskonzertes zeigt, dass auch die ehrwürdige Tradition der Wiener Philharmoniker nur mit konstanter Erneuerung lebendig bleibt - zum ersten Mal hat der philharmonische Vorstand den Schritt gewagt und mit Gustavo Dudamel den jüngsten Dirigenten engagiert, der je das Neujahrskonzert leiten durfte. Das überschäumende Temperament des venezolanischen Dirigenten hat sich auch in der Programmwahl bemerkbar gemacht und lässt ein paar zündende Momente im Konzert erwarten. Ein ausführlicher Blick hinter die Produktion gilt u.a. den zwei Balletteinlagen mit Solisten des Wiener Staatsballetts - zum ersten Mal - in der Hermesvilla und den Eleven der Ballettakademie, die live im Musikverein tanzen. Renato Zanella (Choreographie), Christof Cremer (Kostüme) und Michael Beyer (Bildregie) sorgten - gemeinsam mit dem eingespielten ORF-Team - für die entsprechende Neujahrsstimmung. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Regie: Thomas Bogensberger