ORF 2 03:50 bis 05:25 Komödie Familie inklusive D 2013 Stereo Untertitel 16:9 Brillante Familienkomödie mit viel Witz und Charme. Publikumsliebling Uschi Glas stehen als Galeristin Katharina turbulente Zeiten bevor, als sie sich bereit erklärt, zu ihrem Freund, dem bayerischen Hotelier Peter (Michael König), zu ziehen. Plötzlich läuft alles schief, was nur schiefgehen kann.Seit sieben Jahren führen Galeristin Katharina und Hotelier Peter eine Fernbeziehung. Als sie nun endlich zusammenziehen wollen, hat dies seine Tücken. Alles beginnt damit, dass das Paar wegen eines Wasserschadens kurzfristig bei Peters Tochter Verena unterschlüpfen muss. Als Verena überstürzt in Chile gebraucht wird, sollen die zwei inzwischen ihre dreiköpfige Rasselbande versorgen. Ein Härtetest für die beiden Verliebten, die sich ohnehin erst im turbulenten Beziehungsalltag zurechtfinden müssen. (Hörfilm in Stereo-Zweikanaltontechnik: deutsch Schauspieler: Uschi Glas (Katharina Baum) Michael König (Peter Meininger) Robert Giggenbach (Alois Breitenbacher) Katja Keller (Verena Meininger) Leslie-Vanessa Lill (Saskia) Benedikt Hösl (Florian) Jannik Brengel (Benni) Originaltitel: Familie inklusive Regie: Christine Kabisch Drehbuch: Dinah Marte Golch, Sylvia Leuker, Michael B. Müller Kamera: Hans-Jörg Allgeier Musik: Robert Schulte Hemming, Jens Langbein Altersempfehlung: ab 6