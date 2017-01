ORF 3 11:30 bis 12:15 Reportage Donauklöster: Unser tägliches Barock - Stift Melk Unser tägliches Barock - Stift Melk D 2002 2017-01-07 10:35 Stereo 16:9 Merken Die Zuseher erleben das Stift Melk in der Dokumentation von Bettina Schimak als "special guests": Als Touristen sehen sie ein barockes Gesamtkunstwerk in all seiner Pracht. Drei Mönche des Klosters machen aber auch einen Blick hinter die Kulissen möglich, in das alltägliche und spirituelle Leben der Gemeinschaft. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Donauklöster

