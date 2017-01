Actionreicher dritter Teil der Jason Bourne-Reihe. Paul Greengrass schickt Matt Damon (Der Marsianer - Rettet Mark Watney)und Julia Stiles nach Der Bourne Verschwörung mit viel Thrill und Tempo erneut auf atemberaubende Hetzjagd nach Bournes Lücken der Vergangenheit. Oscars für Ton, Schnitt und Tonschnitt. Jason Bourne findet in einem Artikel über das Treadstone-Programm einen Hinweis auf einen dunklen Fleck seiner Vergangenheit. Der Versuch, von dem britischen Journalisten Simon Ross mehr zu erfahren, scheitert, da dieser Opfer eines Verbrechens wird. CIA-Agent Vosen, Leiter der Nachfolgeorganisation Blackbriar, setzt indes Killer auf Bourne an. Gemeinsam mit Nicky Parsons startet Jason eine atemberaubende Hetzjagd nach Ross Informanten aus der CIA. In Google-Kalender eintragen