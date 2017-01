ORF 1 12:15 bis 13:45 Komödie Snow Dogs - Acht Helden auf vier Pfoten CDN, USA 2002 Nach einer Vorlage von Gary Paulsen Untertitel 16:9 Dolby Digital 20 40 60 80 100 Merken Ted führt in Miami ein Leben wie im Paradies, als es ihn nach über 30 Jahren im wahrsten Sinne des Wortes eiskalt erwischt: Dies ist gar nicht sein Leben, sind nicht seine liebevollen, reichen Eltern - nein, er ist adoptiert! Im verschneiten Alaska hinterlässt ihm seine leibliche Mutter eine freche Horde Schlittenhunde und einen bisher unbekannten Vater, vor dem die Welt den Atem anhält: Thunder Jack. Auf der Spurensuche nach seiner Vergangenheit erobert Ted nicht nur die Herzen einiger Huskys, sondern auch die schöne Kneipenwirtin Barb scheint ein Auge auf ihn geworfen zu haben. Miamis ,Star-Zahnarzt' Ted (CUBA GOODING, JR.) führt ein Leben wie im Paradies, als es ihn nach über 30 Jahren im wahrsten Sinne des Wortes ,eiskalt' erwischt: Dies ist gar nicht sein Leben, sind nicht seine liebevollen, reichen Eltern - nein, er ist adoptiert! Im verschneiten Alaska hinterlässt ihm seine verstorbene, leibliche Mutter eine freche Horde Schlittenhunde und einen bisher unbekannten Vater, vor dem die Welt den Atem anhält: Thunder Jack (JAMES COBURN). Auf der Spurensuche nach seiner Vergangenheit erobert Ted die Herzen der Huskys Diesel, Mack, Scooper, Duchess, Yodel, Sniff, Nana und Demon. Außerdem findet er die Liebe seines Lebens in Gestalt der schönen Kneipenwirtin Barb (JOANNA BACALSO) vor der wundervollen Natur-Kulisse Alaskas... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Cuba Gooding jr. (Ted) James Coburn (Thunder Jack) Sisqó (Dr. Rupert Brooks) Nichelle Nichols (Amelia) M. Emmet Walsh (George) Graham Greene (Peter Yellowbear) Brian Doyle-Murray (Ernie) Originaltitel: Snow Dogs Regie: Brian Levant Drehbuch: Jim Kouf, Tommy Swerdlow, Michael Goldberg, Mark Gibson, Philip Halprin Kamera: Thomas E. Ackerman Musik: John Debney Altersempfehlung: ab 6