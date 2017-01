ORF 1 09:10 bis 10:35 Tragikomödie Beste FReinde USA 2012 Stereo Untertitel 16:9 20 40 60 80 100 Merken Beste FReinde erzählt in drei Geschichten, wie Freunde zu Feinden werden - zu ,Erzfreunden' - um schließlich wieder zu Freunden zu werden. JAKE wird von JULIANNE dazu getrieben, seinen besten Freund ungerecht zu behandeln, seinen Hund Murray. HALLEY und AVALON geben gemeinsam ein Online Mode Magazin heraus und werden vorübergehend zu Feinden, als ein großer New Yorker Verlag in ihr Magazin investieren will. SAVANNAH wird zur Feindin ihrer zum Verwechseln ähnlichen Freundin EMMA, als die beiden Identitäten tauschen und dem Freund der jeweils anderen nahe kommen. Beste FReinde erzählt in drei Geschichten, wie Freunde zu Feinden werden - zu ,Erzfreunden' - um schließlich wieder zu Freunden zu werden. JAKE wird von JULIANNE dazu getrieben, seinen besten Freund ungerecht zu behandeln, seinen Hund Murray. HALLEY und AVALON geben gemeinsam ein Online Mode Magazin heraus und werden vorübergehend zu Feinden, als ein großer New Yorker Verlag in ihr Magazin investieren will, die beiden aber dazu zwingt, sich gegenseitig auszustechen, um die Stellung der Chefredakteurin zu ergattern. SAVANNAH wird zur Feindin ihrer zum Verwechseln ähnlichen Freundin EMMA, als die beiden Identitäten tauschen und dem Freund der jeweils anderen nahe kommen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Bella Thorne (Avalon Greene) Stefanie Scott (Julianne) Nick Robinson (Jake Logan) Zendaya (Halley Brandon) Jessalyn Wanlim (Cherie St. Claire) Dylan Everett (Lance Lancaster) Mary Matilyn Mouser (Emma / Savannah) Originaltitel: Frenemies Regie: Daisy von Scherler Mayer Drehbuch: Dava Savel, Wendy Weiner, James Krieg Kamera: Michael Storey Musik: Kenneth Burgomaster