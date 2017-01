ORF 1 07:55 bis 09:10 Trickfilm Die Schwanenprinzessin und die fabelhafte Königsfamilie USA 2014 Nach einer Vorlage von Richard Rich 16:9 Dolby Digital 20 40 60 80 100 Merken Spannendes, fünftes Abenteuer im Königreich der bezaubernden Schwanenprinzessin. Odette und Prinz Derek adoptieren das verwaiste Mädchen Alise und genießen das traute Familienglück. Die Eichhörnchen halten Odette jedoch für einen bösartigen Schwan und stellen ihr mit der Entführung von Alise eine Falle. Prinzessin Odette und Prinz Derek nehmen die kleine Alise, die bei einem Brand ihren Vater verloren hat, bei sich auf. Das traute Familienglück währt nicht lange. Dunkle Mächte verändern eine Inschrift derart, das Odette als bösartige Bedrohung gesehen wird. Eine Gruppe von Eichhörnchen entführt daraufhin Alise, um die Schwanenprinzessin in eine Falle zu locken. Königin Uberta und Lord Rogers soll der Prozess gemacht werden, weil sie Odette Unterschlupf gewährt haben. Jetzt hilft nur noch eine List. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: The Swan Princess: A Royal Family Tale Regie: Richard Rich Drehbuch: Brian Nissen Musik: J Bateman, Jenny Frogley