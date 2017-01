Schweiz 1 23:40 bis 00:15 Show Arosa Humor-Festival Sélection 1 mit Lapsus CH 2016 2017-01-07 23:00 Stereo HDTV Merken Die zwei rund 35-minütigen Comedyshows aus dem Zelt zeigen ausschliesslich Ausschnitte aus Festivalbeiträgen. Die Auswahl der auftretenden Künstler erfolgte in den beiden aufgezeichneten Shows durch den Veranstalter, Arosa Tourismus. Für die filmische Zusammenstellung der beiden Sendungen verantwortlich zeichnet die Redaktion Comedy vom Schweizer Radio und Fernsehen. Moderation Lapsus - das sind Christian Höhener und Peter Winkler. Zusammen präsentieren sie Gäste und Kollegen aus der Kabarett- und Comedyszene einem breiten Publikum. Claudio Zuccolini Der Bündner Komiker bringt alles mit, was es für einen humorvollen Abend braucht: Spielwitz und Charme, er ist ein guter Geschichtenerzähler, ein genauer Beobachter im Alltag. Und er parodiert so gut, dass sich selbst Parodisten wiedererkennen. Hazel Brugger Sie tut zu Beginn so, als würde sie einfach etwas über ihren Alltagstrott erzählen. Und plötzlich findet man sich in einer Diskussion mit sich selber wieder und fragt sich zum ersten Mal seit dem Abklingen der Adoleszenzverwirrungen wieder nach dem tieferen Sinn im Leben. Carl Einar Häckner Alter Schwede bietet beste Unterhaltung - auch wenn bei ihm doch einiges in die Hose geht: Ein Zaubertrick entpuppt sich als plumper Beschiss, ein scheinbar tödliches Buschmesser ist dann doch aus Plastik, und wenn er von seiner Gitarre erschlagen wird... - eigentlich geht alles schief in seinen Shows, aber mit schrägem Witz und einnehmendem Charme. Uta Köbernick Sie ist politisch engagiert, gegenüber der heutigen Gesellschaft wachsam und kritisch und hört nicht auf, mit gescheiten und schrägen Kunstaktionen dort den Finger hinzulegen, wo der Schuh drückt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Gäste: Gäste: Claudio Zuccolini, Hazel Brugger, Carl Einar Häckner, Uta Köbernick Originaltitel: Arosa Humor-Festival