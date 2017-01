Schweiz 1 13:25 bis 15:00 Arztserie In aller Freundschaft Folge: 39 Wiedererweckte Gefühle D 2007 Stereo Merken Die 16-jährige Kristin Schneider schleppt sich mit letzter Kraft in die Sachsenklinik und wird dort ohnmächtig. Indessen findet Professor Simoni auf der Vortreppe seines Hauses einen Säugling, geboren vor wenigen Tagen. Als Kristin Schneider erwacht, gibt sie vor, sich an nichts zu erinnern. Doch die medizinische Untersuchung bringt schnell ans Licht, dass das Mädchen vor Kurzem entbunden haben muss. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Dieter Bellmann (Professor Dr. Gernot Simoni) Bernhard Bettermann (Dr. Martin Stein) Thomas Rühmann (Dr. Roland Heilmann) Arzu Bazman (Schwester Arzu) Rolf Becker (Otto Stein) Henriette Confurius (Kristin Schreiber) Hendrikje Fitz (Pia Heilmann) Originaltitel: In aller Freundschaft Regie: Esther Wenger Drehbuch: Andreas Püschel Kamera: Wolfram Beyer, Michael Ferdinand Musik: Paul Vincent Gunia, Oliver Gunia