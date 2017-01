Schweiz 1 11:25 bis 12:15 Dokumentation Wild geboren, zahm erzogen Von Haustieren und ihren Geheimnissen Verspielte Gefährten GB 2014 Stereo HDTV Merken Bereits als Welpen lernen Hunde im Spiel den korrekten Umgang miteinander. Unterwürfiges Verhalten im richtigen Moment einzusetzen, bewahrt auch im weiteren Leben vor unnötigen Blessuren. Der Geruchssinn von Hunden ist um bis zu 100 000 Mal stärker ausgeprägt als jener der Menschen - und so werden auch in der Kommunikation von Hund zu Hund weit mehr Informationen auf Geruchsbasis übermittelt, als es beim Menschen der Fall ist. Katzen gelten als die Einzelgänger unter den Tieren - doch auch sie brauchen, vor allem in ihrer Kindheit, Zeit und Ausdauer, um ihre Talente zu perfektionieren. Damit sie im späteren Leben mit einem einzigen Sprung Höhen von zum Siebenfachen ihrer eigenen Körpergrösse überwinden können, müssen die Beinmuskeln gestärkt werden. Um dann nach einem Sprung nicht auf dem Rücken zu landen, kommt das um bis zu 180 Grad verdrehbare Rückgrat zum Einsatz wie auch der Schwanz der Vierbeiner, der das Gleichgewicht beeinflusst. Nagetiere wie Hamster werden gerne in Käfigen gehalten, wo sie dennoch genügend Beschäftigung benötigen. Dsungarische Zwerghamster können bis zu zehn Kilometer pro Nacht zurücklegen und stellen ihre Ausdauer gerne in Hamsterrädern unter Beweis. Röntgenbilder zeigen auf eindrucksvolle Weise, wie die Tierchen bis zu 600 Schritte pro Minute zurücklegen können - und dennoch nicht ausser Atem geraten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Pets - Wild at Heart

Jetzt im TV Dauerwerbesendung

Nachrichten

Tele 5 07:57 bis 15:12

Seit 220 Min. Sport Quiz

Quiz

Sport1 09:15 bis 12:00

Seit 142 Min. Langlauf

Wintersport

Eurosport 10:30 bis 11:45

Seit 67 Min. Family Stories

Dokusoap

RTL II 10:50 bis 11:55

Seit 47 Min.