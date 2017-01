Schweiz 2 03:55 bis 04:45 Serien Italien 1992 - Die Zukunft ist noch nicht geschrieben Fledermäuse I 2015 Stereo Merken Vom Staatsanwalt di Pietro unter Druck gesetzt verrät der korrupte Sozialist Mario Chiesa die Namen mächtiger Industrieller, die an einem weitverzweigten Bestechungssystem beteiligt sein sollen. Di-Pietro-Mitarbeiter Luca Pastore hat vor allem den mächtigen Industriellen Michele Mainaghi ins Auge gefasst. Er macht ihn und seine Firma für seine HIV-Infektion verantwortlich. Derweil begibt sich Marketingspezialist Leonardo Notte nach Rom um in der Politszene Kontakte zu knüpfen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Pietro Ragusa (Gherardo Colombo) Alessandro Roja (Rocco Venturi) Stefano Accorsi (Leonardo Notte) Guido Caprino (Pietro Bosco) Domenico Diele (Luca Pastore) Miriam Leone (Veronica Castello) Tea Falco (Bibi Mainaghi) Originaltitel: 1992 Regie: Giuseppe Gagliardi Drehbuch: Alessandro Fabbri, Ludovica Rampoldi, Stefano Sardo Kamera: Michele Paradisi Musik: Davide Dileo Altersempfehlung: ab 12

