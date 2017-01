Schweiz 2 00:50 bis 01:35 Krimiserie Broadchurch - Ein Dorf unter Verdacht Entdeckung GB 2013 2017-01-06 04:45 Dolby Digital HDTV Wieder da Merken Der elfjährige Danny Latimer wird tot am Strand aufgefunden. Die Polizistin Ellie Miller nimmt widerwillig zusammen mit Alec Hardy die Ermittlungen auf. Dieser hat ihr kurz zuvor die lang ersehnte und verdiente Beförderung vermasselt. Bald stellt sich heraus, dass der Tod nur als Unfall inszeniert wurde und Ellie muss der befreundeten Familie Latimer die schreckliche Nachricht überbringen. Im kleinen Dorf Broadchurch kennt jeder jeden. Danny hatte mit allen Einwohnern regen Kontakt, und so lässt sich der Kreis der Verdächtigen nur schwer eingrenzen. Als Nachwuchsjournalist Olly Stevens auf Twitter Details zum Mord publiziert, schaltet sich die nationale Presse ein. Plötzlich steht das gesamte Dorf nicht nur unter Verdacht, sondern auch im Rampenlicht der nationalen Medien. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Olivia Colman (DS Ellie Miller) David Tennant (DI Alec Hardy) Andrew Buchan (Mark Latimer) Jodie Whittaker (Beth Latimer) Adam Wilson (Tom Miller) Jonathan Bailey (Olly Stevens) Simone McAullay (Becca Fisher) Originaltitel: Broadchurch Regie: James Strong Drehbuch: Chris Chibnall Kamera: Matt Gray Musik: Olafur Arnalds Altersempfehlung: ab 12