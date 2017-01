Animal Planet 02:05 bis 02:55 Dokumentation Allein unter Löwen - Dave Salmoni in Namibia Zurück in die Wildnis USA 2009 Merken Dave Salmoni ist ein echter Raubtier-Experte. Kein Wunder, denn der erfahrene Zoologe und Tierforscher aus Kanada wagt sich bereits seit vielen Jahren gefährlich nahe an bissige Großkatzen, riesige Salzwasserkrokodile, aggressive Elefantenbullen und angriffslustige Grizzlybären heran. Doch selbst für den hart gesottenen Wildlife-Spezialisten gibt es noch Herausforderungen der besonderen Art: Mitten im Buschland Namibias will er ein halbes Jahr lang selbst Teil eines wilden Löwenrudels werden - die Raubtiere bei ihren Beutezügen begleiten, Geburten und sogar Rangordnungskämpfe hautnah miterleben. Aus nächster Nähe will er die Tiere in freier Wildbahn beobachten, um ihr Verhalten besser zu verstehen. Ein absolut lebensgefährliches Projekt. Doch damit nicht genug: Denn das Rudel im "Erindi Game Reserve" hat seine natürliche Scheu vor dem Menschen längst verloren: Immer wieder reißen die Großkatzen das Vieh nahe gelegener Farmen und verhalten sich selbst Besuchern und Rangern gegenüber ungewöhnlich aggressiv. Ziel der Aktion: Dave Salmoni muss das Vertrauen der Löwen gewinnen und sie langsam an einen respektvollen Umgang mit Menschen gewöhnen. In einem Gebiet, das auf Öko-Tourismus angewiesen ist, kann dies am Ende Leben retten - auch das der Löwen. Nur durch seine jahrelange Erfahrung als Tiertrainer ist es Dave Salmoni möglich, das Verhalten der Raubkatzen richtig zu deuten, die aggressiven Tiere unter Kontrolle zu halten und am Ende vielleicht sogar als Mitglied des Rudels akzeptiert werden. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Into The Pride