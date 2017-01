Animal Planet 23:15 bis 00:00 Dokusoap Wildnis wider Willen Speiende Vulkane USA 2012 Merken Ein gottverlassener Gipfel mitten im Nirgendwo: Ex-Navy-Seal Jake wurde von seinen besten Kumpeln im Hochland von Island ausgesetzt. Der US-Veteran war beim Militär als "harter Hund" bekannt. In der von Schnee und Eis bedeckten Vulkanlandschaft des Eilands soll er nun zeigen, was er draufhat. Der Ex-Soldat muss innerhalb von 100 Stunden in die Zivilisation zurückfinden, sonst hat er das Spiel verloren. Als Verpflegung haben ihm seine Freunde Islands Nationalgericht eingepackt, fermentierten Hai. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Dude, You're Screwed