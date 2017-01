Animal Planet 20:15 bis 21:00 Dokumentation Tierpolizei Philadelphia Illegaler Hahnenkampf GB 2009 Merken Illegale Hundezucht, brutale Hahnenkämpfe oder unsachgemäße Pferdehaltung: Die Straßen Philadelphias sind nicht nur für Menschen ein heißes Pflaster. Deshalb sind die Agents der Pennsylvania SPCA, der "Society for the Prevention of Cruelty to Animals", rund um die Uhr im gesamten Bundesstaat im Einsatz, um für das Recht der Tiere einzustehen. Das zwölfköpfige Team aus Beamten und Nachwuchs-Tierschützern wird von erfahrenen Veterinären sowie Verhaltensexperten unterstützt. Neben ihrer Zentrale in Philadelphia betreibt die Organisation außerdem eine eigene Tierklinik. Doch um die 1,5 Millionen Haustiere der Stadt zu schützen und vernachlässigte Vierbeiner wieder aufzupäppeln, ist von jedem Einzelnen voller Einsatz gefragt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Animal Cops: Philadelphia