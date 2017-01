Animal Planet 12:45 bis 13:30 Dokumentation Tierarzt Dr. Jeff - Der Rocky Mountain Doc GB 2015 Merken Am Montag kommen vor allem Notfälle zu Dr. Jeff. Erster Patient ist ein Golden Retriever, der vor ein paar Tagen einen Schnuller verschluckt hat. Besitzerin Alicia macht sich große Sorgen, da der fünf Monate alte Champ seitdem nichts mehr frisst und keinen Stuhlgang hat. Dr. Jeff befürchtet einen Darmverschluss. In dem Fall muss sofort operiert werden. Dann kommt Zwerg-Ara Gabby mit Besitzerin Jennifer in die Sprechstunde, weil sich der Papagei ständig die Federn ausrupft. Federrupfen kann ein Zeichen gesundheitlicher Probleme sein, doch meistens hat es seelische Ursachen. Und tatsächlich wird schnell klar, dass Gabby großen Liebeskummer hat. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Dr. Jeff Young Originaltitel: Dr. Jeff: Rocky Mountain Vet