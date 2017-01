Animal Planet 09:40 bis 10:05 Dokumentation Die Tierpfleger USA 2001 Merken Schneeleoparden, Elefantenbabys, Tiger, Giftschlangen und Blattschneiderameisen: Knapp 4.000 Tiere leben im Wildtierpark von San Diego, Kalifornien. Rund zwei Millionen Besucher kommen jedes Jahr um die atemberaubende Vielfalt an Raubtieren, Insekten Reptilien und Vögeln hautnah zu erleben. Ein Team von 850 Mitarbeitern muss dafür Sorge tragen, dass es den Tieren gut geht und sie artgerecht versorgt und gehalten werden. Die ANIMAL PLANET-Dokumentarserie "Die Tierpfleger" begleitet die Mitarbeiter des Parks bei ihrer spannenden Arbeit und blickt hinter die Kulissen einer der größten Wildtierparks der Welt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: The Keepers