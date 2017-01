Servus TV 01:00 bis 02:40 Drama Five Easy Pieces Ein Mann sucht sich selbst USA 1970 Nach einer Geschichte von Bob Rafelson Stereo 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Robert Dupea (Jack Nicholson), einst talentierter Pianist und jetzt Gelegenheitsarbeiter, hat genug. Er ist unzufrieden mit seinem Leben, seiner Freundin, seiner Arbeit. Was soll's, denkt er, kündigt und macht sich auf in eine neue Zukunft? So beginnt nach Meinung vieler Kritiker einer der schönsten Filme des amerikanischen Kinos. Später wird Robert seine Familie besuchen, um die Beziehung zu seinem kranken Vater und seinen Verwandten wieder aufleben lassen. Doch selbst das gibt ihm keine Sicherheit, und vor allem keine Perspektive. "Five Easy Pieces - Ein Mann sucht sich selbst" von Bob Rafelson brachte es trotz des verhältnismäßig kleinen Budgets auf vier Oscar-Nominierungen. Sein Hauptverdienst ist aber die Geburt eines neuen Stars des modernen Unterhaltungskinos: Jack Nicholson! Nur ein Schauspieler wie er konnte die Hauptrolle dermaßen überzeugend interpretieren ein junger Mann, ruhelos und voller Selbstzweifel, stets auf der Flucht vor seiner Vergangenheit! Bemerkenswert auch die Darstellung von Karen Black, wie Nicholson bekam sie dafür eine Oscar-Nominierung. Für Regisseur Bob Rafelson bedeutete der Film den Start zu einer langen, über 30 Jahre andauernden Karriere, mit Filmen wie "Wenn der Postmann zweimal klingelt" und "Blood and Wine". In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jack Nicholson (Robert Eroica Dupea) Karen Black (Rayette Dipesto) Susan Anspach (Catherine Van Ost) Lois Smith (Partita Dupea) Ralph Waite (Carl Fidelio Dupea) Billy Green Bush (Elton) Irene Dailey (Samia Glavia) Originaltitel: Five Easy Pieces Regie: Bob Rafelson Drehbuch: Adrien Joyce Kamera: László Kovács Musik: Tammy Wynette Altersempfehlung: ab 16