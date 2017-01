Servus TV 20:15 bis 22:00 Dokumentation Heimatleuchten Das Feuer weitergeben, unsere Bräuche A 2016 2017-01-06 02:40 Stereo 16:9 HDTV Merken "Mehr als fünf Puppenspieler müssen in absolutem Einklang miteinander arbeiten, wenn die Prima Ballerina die Zuschauer mit ihrem einzigartigen Tanz verzaubert." Die Leiterin des Salzburger Marionettentheaters Barbara Heuberger spricht voller Hochachtung von "ihren" Künstlern. Aus der ganzen Welt kommen begnadete Puppenspieler, um sich die einzigartigen Vorstellungen in Salzburg anzusehen. In den letzten Jahren ist es sogar zu einer kleinen Renaissance dieses Schauspiels gekommen, die auch der Konkurrenz durch moderne Medien getrotzt hat. Wie viele besondere Künste und Bräuche, die Österreich ausmachen, und die von vielen Freiwilligen und echten Enthusiasten gelebt und an die nächste Generation weiter gegeben werden. Wie auch beim Aperschnalzen im historischen Rupertiwinkel. Das Aperschnalzen ist ein aus der kunstvollen Handhabung der Peitschen entsprungener Brauch, der aus Zeiten stammt, in denen der Umgang mit Tieren wesentlich den Alltag geprägt hat. Seit mehr als 200 Jahren knallen die Peitschen während der Winterszeit. Und wenn sich die besten Passen im Wettstreit messen, dann ist das ein ganz besonderer Moment, bei dem die mehr als tausend Zuhörer ganz still werden. Erleben Sie Österreichs lebendiges Erbe von seiner schönsten Seite. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Heimatleuchten