Servus TV 13:55 bis 16:06 Drama An deiner Schulter USA, D, GB 2005 Stereo 16:9 HDTV Terry (Joan Allen) führt ein wohlhabendes Leben, sie wohnt in einer prächtigen Villa. Aber sie blickt schweren Zeiten entgegen. Ihr Mann hat sie verlassen und nun steht sie mit den vier fast erwachsenen Töchtern alleine da. Trost findet Terry im Alkohol, und in Gesellschaft ihres Nachbarn Denny (Kevin Costner), einem ehemaligen Baseballspieler. Terry und Denny verlieben sich ineinander, doch weder sie noch er bekommen ihr Leben unter Kontrolle. Ohne Erfolg versucht das Paar, die kleinen und großen Probleme von Terrys Töchtern zu lösen. Erst nach und nach beginnen die Teenager, Denny als Ersatz-Vater zu akzeptieren und seine Ratschläge anzunehmen. Langsam findet die Familie wieder zueinander. Regisseur und Drehbuchautor Mike Binder hat sein Familiendrama "An deiner Schulter" mit vielen humorvollen Szenen ausgestattet, und erzählt so eine an und für sich tragische Geschichte auf wunderbar unterhaltsame Art und Weise. Herausragend Hauptdarstellerin Joan Allen (Terry), die in diesem Film ihrem Partner, Hollywood-Star Kevin Costner (Denny), eindeutig die Schau stiehlt. Bildergalerie Schauspieler: Joan Allen (Terry Ann Wolfmeyer) Kevin Costner (Denny Davies) Erika Christensen (Andy Wolfmeyer) Keri Russell (Emily Wolfmeyer) Alicia Witt (Hadley Wolfmeyer) Evan Rachel Wood (Lavender "Popeye" Wolfmeyer) Mike Binder (Adam "Shep" Goodman) Originaltitel: The Upside of Anger Regie: Mike Binder Drehbuch: Mike Binder Kamera: Richard Greatrex Musik: Alexandre Desplat Altersempfehlung: ab 12