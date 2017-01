Nick 02:25 bis 02:50 Comedyserie Victorious Folge: 24 Die Hauptrolle USA 2011 Merken Tori ist überglücklich, als sie die Hauptrolle in einem Theaterstück der Hollywood Arts Highschool bekommt. Die Erfolgsstory hat allerdings einen Haken: Ausgerechnet Toris Rivalin Jade ist die Zweitbesetzung und Jade nutzt jede Gelegenheit um Tori eins auszuwischen - wer wird also bei der Premiere auf der Bühne stehen Tori oder Jade? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Victoria Justice (Tori Vega) Leon Thomas III (Andre Harris) Matt Bennett (Robbie Shapiro) Elizabeth Gillies (Jade West) Ariana Grande (Cat Valentine) Avan Jogia (Beck Oliver) Daniella Monet (Trina Vega) Originaltitel: Victorious Regie: Russ Reinsel, Clayton Boen, Steve Hoefer, David Kendall, Adam Weissman Drehbuch: Jake Farrow, Warren Bell, George Doty IV, Matt Fleckenstein, Arthur Gradstein, Stefanie Leder, Sam L Musik: Mike Blackhouse, Michael Corcoran, Jason L. Mattia Altersempfehlung: ab 6