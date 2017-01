Nick 00:50 bis 01:35 Comedyserie Victorious Locked Up (1+2) USA 2011 Merken Tori und ihre Freunde werden zu einem Auslands-Besuch in ein kleines, fernes Land eingeladen. Hier sollen sie für das Staatsoberhaupt performen, leider sind sie mit den Gepflogenheiten des fremden Landes nicht vertraut und eine vermeintlich harmlose Geste reicht aus, um sie hinter Gitter zu bringen. Doch dann haben sie die Idee für einen gelungenen Gefängnis-Ausbruch: Sie üben mit den Mithäftlingen eine Choreografie ein, die die Gefängniswärter lang genug ablenkt, um sich aus dem Staub zu machen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Victoria Justice (Tori Vega) Leon Thomas III (Andre Harris) Matt Bennett (Robbie Shapiro) Elizabeth Gillies (Jade West) Ariana Grande (Cat Valentine) Avan Jogia (Beck Oliver) Daniella Monet (Trina Vega) Originaltitel: Victorious Regie: Clayton Boen, Steve Hoefer, David Kendall, Russ Reinsel, Adam Weissman Drehbuch: Dan Schneider, Warren Bell, George Doty IV, Jake Farrow, Matt Fleckenstein, Arthur Gradstein, Stefan Musik: Mike Blackhouse, Michael Corcoran, Jason L. Mattia Altersempfehlung: ab 6