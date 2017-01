Silverline 04:05 bis 05:50 Horrorfilm Survival D 2013 20 40 60 80 100 Merken Der ehemalige US Navy Seal Frank Mitchel wird von dem kanadischen Großindustriellen Andrew Roberts angeheuert um dessen entführte Tochter Susan zu finden. Die einzige Spur führt zu einer verlassenen, alten Fabrik in Polen. Dort angekommen muss Frank schnell feststellen, dass es hierbei um weit mehr geht als nur um eine Entführung. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Erik Markus Schuetz (Tom Lorenz) Anthony Straeger (Andrew Roberts) Frank Raffel (Frank Mitchel) Vlasto Peyitch (Professor Melanow) Oliver Juhrs (Rick Valentine) Martin Geuer (Finn Van Basten) Wesly Howard (George Eckard) Originaltitel: Survival Regie: Michael Effenberger, Frank Raffel Drehbuch: Frank Raffel Musik: Klaus Pfreundner Altersempfehlung: ab 18

