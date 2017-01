Silverline 10:40 bis 12:10 Horrorfilm Saint Dracula VAE 2012 20 40 60 80 100 Merken Er wartete in Hunger und Durst, er brennt nach Rache und verzehrt sich nach tiefrotem Blut. Die Nacht versteckt ihn in tiefer Dunkelheit, und die Erde und die Bäume waren seine Oase. Er ist ein gefallener Engel, ein heißblütiger Liebhaber, der gestürzte Prinz der Walachei. Und er ist ein Vampir, der nach Vergeltung giert. Doch der dunkle Lord ist in der Tragik der Lust gefangen, denn seine Liebe Clara, eine junge Nonne, wird nicht wie er ewig leben. Als Clara jedoch bei der katholischen Kirche in Ungnade fällt, plant der Vatikan, sie als Falle zu nutzen, um den düsteren König der Unterwelt für immer unschädlich zu machen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Mitch Powell (Dracula) Patricia Duarte (Clara) Anna Burkholder (Hay) Suzanne Roche (Sr. Agnes) Daniel Shayler (Benjamin) Faith Watkins (Faith) Bill Hutchens (Father Nicholson) Originaltitel: Saint Dracula 3D Regie: Rupesh Paul Drehbuch: Rupesh Paul Altersempfehlung: ab 16

Jetzt im TV Dauerwerbesendung

Nachrichten

Tele 5 07:57 bis 15:12

Seit 223 Min. Sport Quiz

Quiz

Sport1 09:15 bis 12:00

Seit 145 Min. Langlauf

Wintersport

Eurosport 10:30 bis 11:45

Seit 70 Min. Family Stories

Dokusoap

RTL II 10:50 bis 11:55

Seit 50 Min.