Silverline 06:00 bis 07:25 Horrorfilm Silent House USA, F 2011

Die junge Sarah hat sich vorgenommen, ihrem Vater John und Onkel Peter bei der Renovierung des Landhauses der Familie zu helfen. Dieses war längere Zeit unbewohnt und soll nun wieder hergerichtet werden, um es anschließend besser verkaufen zu können. Seit ihrer Kindheit war sie nicht mehr an jenem verlassenen Ort und deshalb beschließt sie, zunächst lieb gewonnene Dinge aus ihrer Kindheit auszusortieren. Doch, nach dem Ihr Onkel kurz in die nächstgelegene Stadt aufgebrochen ist, fängt es im Haus an seltsam zu rumoren: Sehr merkwürdige Geräusche erschrecken Sarah und ihr Vater, der in den oberen Etagen aufräumen wollte, ist plötzlich spurlos verschwunden. Zudem scheint das Haus sie gefangen halten zu wollen, denn alle Türen und Fenster sind plötzlich fest verschlossen. Irgendetwas abgrundtief Böses hat sich im Haus eingenistet und wartet auf Sarah.

Schauspieler: Elizabeth Olsen (Sarah) Adam Trese (John) Eric Sheffer Stevens (Peter) Julia Taylor Ross (Sophia) Adam Barnett (Stalking Man) Haley Murphy (Little Girl) Originaltitel: Silent House Regie: Chris Kentis, Laura Lau Drehbuch: Gustavo Hernández, Laura Lau Musik: Nathan Larson Altersempfehlung: ab 16