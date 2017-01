BonGusto 17:20 bis 17:50 Magazin meine Familie & ich TV: Gastspiel Spezial mit Markus Wasmeier D Merken In dieser Folge mit Markus Wasmeier: Diese Ausgabe des meine Familie & ich Gastspiels enthält ein besonderes Schmankerl. Küchenchef Jörg Götte kocht diesmal auswärts in historischem Ambiente. Er besucht Markus Wasmeier in seinem altbayerischen Museumsdorf, das originalgetreu erhaltene Bauernhäuser, eine Brauerei, eine Kapelle und vieles mehr zu bieten hat. Zusammen bereitet Jörg Götte mit dem Museumsküchenchef Gabriel Petrariu eine Zucchinicremesuppe mit fangfrischem Saibling und ein regionales Gulasch vom regionalen Rind zu. Der zweifache Olympiasieger Markus Wasmeier lässt es sich natürlich nicht nehmen, die zubereiteten Gerichte zu probieren und dabei über seine, vom Museum entfachte, Leidenschaft zu sprechen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: meine Familie & ich TV: Gastspiel