N24 Doku 02:25 bis 03:05 Dokumentation Die härtesten Gefängnisse der Welt: Piotrkow, Polen GB 2016 Merken Mord, Entführung oder Vergewaltigung: Die über 700 Insassen des Gefängnisses in Piotrkow, Polen, sind keineswegs für Kavaliersdelikte inhaftiert. Dementsprechend hoch sind die getroffenen Sicherheitsvorkehrungen der Anstalt, um die gefährlichsten Verbrecher Polens unter Kontrolle zu halten - und zu brechen. Für fünf Tage wagt sich Journalist Paul Connolly hinter diese Gefängnismauern, um den Inhaftierten näher zu kommen - ihren Geschichten, Träumen und Ängsten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Inside The World's Toughest Prisons