N24 Doku 00:50 bis 01:40 Reportage Fight Science: Elitekämpfer am Limit USA 2008 Merken Um unter extremen Stress-Situationen mental wie körperlich voll leistungsfähig zu sein, müssen Elitekämpfer ein intensives Militärtraining durchlaufen. Das Team von "Fight Science" versucht einen Scharfschützen und einen Air-Force-Piloten an ihre physischen und psychologischen Grenzen zu bringen, indem sie unter Extrembedingungen ihre Konzentrationsfähigkeit unter Beweis stellen müssen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Fight Science