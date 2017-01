N24 Doku 23:00 bis 00:00 Dokumentation Albany County Jail - New Yorks härtester Knast GB 2016 Merken Wer in diesem Gefängnis seine Strafe absitzt, erlebt die Hölle auf Erden: Im New Yorker Hochsicherheitsgefängnis Albany County Jail steht für die 1.000 inhaftierten Männer und Frauen Gewalt an der Tagesordnung. Ihre Bürgerrechte haben sie vor den Mauern zurückgelassen. Unter ihnen sorgen 240 bestens ausgebildete Beamte täglich für Ruhe und Sicherheit - immer in dem Bewusstsein, zwischen selbsternannten "Gangstern", Drogenabhängigen und wahrhaftigen Mördern zu stehen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Life Inside Jail - Hell on Earth (1)