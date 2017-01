N24 Doku 22:05 bis 23:00 Dokumentation Die härtesten Gefängnisse der Welt: Danli, Honduras GB 2016 Merken Über 400 Morde zählt die Hochburg des Drogenhandels jeden Monat. In Danli, Honduras, sind über 700 Schwerverbrecher inhaftiert. Die enorme Überbelegung der Anstalt und ihre Unterfinanzierung veranlassten die Behörden zu einem außergewöhnlichen Schritt: Innerhalb der Gefängnismauern setzen die Verurteilten Recht und Ordnung durch und tragen hierfür sogar Waffen. Fünf Tage lang begibt sich der Journalist Paul Connolly in eine Welt, in der die Gesetze von Kriminellen gemacht werden. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Inside The World's Toughest Prisons