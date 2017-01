N24 Doku 20:10 bis 21:05 Magazin Welt der Wunder Für immer jung: Welche Methoden lassen den Traum vom ewigen Leben wahr werden? Für immer jung: Welche Methoden lassen den Traum vom ewigen Leben wahr werden? D 2015 Merken Niemals zu altern scheint für viele Menschen eine wahre Lebensaufgabe zu sein. "Welt der Wunder" zeigt fünf Methoden, wie versucht wird, das Leben zu verlängern und was die Wissenschaft dazu sagt. Außerdem: Hebungsrisse in Staufen - was steckt hinter der Geothermie-Bohrung und wie leben die Bürger mit den Folgen? Und: Wenn Buchstaben keinen Sinn ergeben - was bedeutet Analphabetismus für Betroffene und wie kann ihnen geholfen werden? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Inge Steiner Originaltitel: Welt der Wunder