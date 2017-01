N24 Doku 18:55 bis 19:20 Dokumentation Die X-Akten: Begegnungen der dritten Art Schulschluss/Weihnachtslichter CDN 2014 Merken Die X-Akten der spektakulärsten Fälle angeblicher UFO-Sichtungen werden wieder aufgerollt. Einsatzkräfte und Zeugen werden erneut befragt, Dokumente und Bildmaterial ausgewertet und die Ereignisse detailgetreu nachgestellt, um den Phänomenen auf den Grund zu gehen. Wurden Schüler in der australischen Stadt Melbourne 1966 Zeugen, wie ein UFO auf ihrem Sportplatz landete? Und sah John Hudson an Weihnachten 2009 tatsächlich ein extraterrestrisches Licht am Himmel? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Close Encounters