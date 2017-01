N24 Doku 13:55 bis 14:55 Dokumentation Die größte Werft der Welt D 2012 Merken In der südkoreanischen Megawerft von Ulsan bauen rund 25.000 Arbeiter riesige Containerschiffe. Bis zu 100 solcher Frachter laufen hier pro Jahr vom Stapel. In zehn Trockendocks und unzähligen Hallen können unter dem Einsatz gewaltiger Maschinen 40 bis 60 Schiffe aller Größen gleichzeitig erbaut werden. Eine deutsche Reederei gibt acht Frachter in Auftrag, der erste muss in nur neun Monaten fertiggestellt sein. Diese N24-Doku zeigt die spannende Bauphase bis hin zur Auslieferung. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Die größte Werft der Welt