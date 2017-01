N24 Doku 10:00 bis 10:50 Dokumentation Heavy Metal - Ende einer Militärbasis GB 2015 Merken Was 2006 einst als kleines Streitlager Großbritanniens in Afghanistan errichtet wurde, wuchs über Monate zu einer riesigen Militärbasis. Doch etwa acht Jahre nach seiner Errichtung, soll das "Camp Bastion" komplett demontiert werden - in gerade einmal vier Monaten. Wird es den rund 28.000 Soldaten gelingen, das Lazarett, die fast hundert Aussichtstürme sowie die über tausend Zelte rechtzeitig abzubauen und die gesamte Ausrüstung zurück ins Vereinigte Königreich zu schaffen? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Billion Dollar Base