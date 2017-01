ProSieben 02:00 bis 03:20 Horrorfilm Lost Boys: The Thirst USA, SA, D 2010 Nach einer Vorlage von Evan Charnov 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Nur die beiden Frog-Brüder können die Welt noch vor der vollständigen Vampirisierung retten: Der Obervampir DJ X plant ahnungslose Raver in eine Armee Untoter zu verwandeln. Zu diesem Zweck bringt er eine neue Droge in den Umlauf, die den Tanzwütigen den letzten Rest Verstand raubt ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Corey Feldman (Edgar Frog) Jamison Newlander (Alan Frog) Tanit Phoenix (Gwen Lieber) Casey B. Dolan (Zoe) Seb Castang (DJ X) Felix Mosse (Peter) Steven van Niekerk (Lars) Originaltitel: Lost Boys: The Thirst Regie: Dario Piana Drehbuch: Hans Rodionoff, Evan Charnov Kamera: Stefano Morcaldo Musik: Elia Cmiral Altersempfehlung: ab 16